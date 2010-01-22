Ющенко: я во второй раз ухожу, чтобы снова вернуться

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает вернуться в большую политику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня с речью по случаю Дня Соборности в Национальной опере Украины.

«Я во второй раз ухожу, чтобы снова вернуться», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он отметил, что жизнь свидетельствует, что политик, который «беспокоится не о собственных рейтингах и должностях, а об интересах государства и нации, он и его идеи возвращаются». «Хочу подчеркнуть, всегда возвращаются», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он сказал, что сегодня украинцы имеют свободный выбор, но не имеют демократического кандидата. Он в который раз заявил, что ни Юлия ТИМОШЕНКО, ни Виктор ЯНУКОВИЧ не исповедуют демократических и национальных принципов.

«Я не опускаю руки, у меня нет оснований», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он выразил убеждение, что «такие эпизоды нужны нации для осмысления происшедшего».

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО в первом туре выборов Президента занял пятое место.