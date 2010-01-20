Герман не верит, что Тигипко станет марионеткой Тимошенко

Заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН не верит, что Сергей ТИГИПКО, который занял третье место в первом туре выборов Президента Украины, станет марионеткой у премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и поддержит ее во втором туре в обмен на должность главы правительства.

Об этом она заявила в интервью УНИАН, комментируя сегодняшнее заявление Ю.ТИМОШЕНКО, что она предлагает С.ТИГИПКО должность премьер-министра, если станет Президентом Украины.

«Ю.ТИМОШЕНКО должна понять одну простую вещь: в Украине и в украинской политике, в частности, есть люди, которые не продаются ни за должности, ни за деньги», - подчеркнула А.ГЕРМАН.

По ее мнению, если Ю.ТИМОШЕНКО поймет это, то изменит свою риторику и подход к людям.

«Если она будет думать, что всех можно купить, то это приведет ее к окончательной катастрофе. Она должна понять, что мерять всех по себе нельзя, что люди имеют честь и достоинство, моральные принципы. И не все побегут в ту минуту, когда она их позовет какой-то должностью», - заметила А.ГЕРМАН.

По ее словам, Ю.ТИМОШЕНКО должна это понять как человек и задуматься над этим, когда будет иметь больше свободного времени.

«Я не верю, что С.ТИГИПКО будет обычной марионеткой в ее руках. Так же не верю, что люди, которые голосовали за С.ТИГИПКО, будут слепо голосовать за того, за кого он будет призывать или не призывать голосовать», - уверенна заместитель председателя Партии регионов.

А.ГЕРМАН заявила, С.ТИГИПКО уважает своих избирателей и их выбор. «И он не будет им диктовать, за кого необходимо голосовать», - сказала А.ГЕРМАН.

По ее мнению, «вся эта очередная афера Ю.ТИМОШЕНКО на купле избирателей и кандидатов, которые не прошли во второй тур, закончится абсолютным фиаско», так же, как и ее сплошное поражение на президентских выборах.