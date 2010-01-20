Тимошенко рассказала про 4 технологии, которые заготовили против нее

Кандидат на пост Президента, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО предупреждает, что против нее во втором туре будут использованы технологии для недопущения победы на выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции.

«Я хочу предостеречь вас от того, что сегодня ЯНУКОВИЧ и достаточно сильные штабы, которые финансируются олигархией, сейчас имеют ряд технологий для того, чтобы не допустить победы кандидата от демократических сил во втором туре», - утверждает Ю.ТИМОШЕНКО.

Прежде всего, по ее данным, достигнута договоренность с некоторыми лжедемократами и лжепатриотами, которые будут заявлять о том, что Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ практически ничем не отличаются.

«Они нашли подходы, нашли, как заплатить деньги некоторым «демократам» и «патриотам» за то, что они будут провозглашать «истину», что ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧ это одно и то же. Это проплаченная технология, запомните это. Я думаю, что если бы мы были одно и то же, то я не поддерживала бы Виктора Андреевича в 2004-м, в 2006-м, в 2007-м и 2008-м годах. И не сделала бы все, чтобы Украина получила шанс в 2004 году создать европейские правила, ценности и законы на своей многострадальной земле», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что все заявления о том, что не стоит идти голосовать во втором туре, поскольку Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ практически одинаковые кандидаты, является результатом этой технологии, которая реализуется за деньги.

Вторая технология, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, заключается в том, что будут подниматься, в частности в СМИ, темы из ее биографии времен Леонида КУЧМЫ. «Будут поднимать грязные сюжеты времен репрессий КУЧМЫ против меня и моей семьи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она подчеркнула, что это будет делаться для того, чтобы унизить и дискредитировать ее в глазах избирателей.

Третья технология, которая, по информации Ю.ТИМОШЕНКО, будет использоваться против нее, это будет технология «фальшивой рекламы». «Эта технология неприкрытой фальшивой лжи, которая устами ЯНУКОВИЧА будет предлагать золотые горы – большие пенсии, зарплаты и другие блага для людей, которых они действительно заждались в течение 18 лет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она убеждена, что эти обещания будут фальшивыми.

«Если вы будете ловиться на эту фальшивую социальную рекламу, которую они никогда, когда были при власти, не выполняли, то, как минимум, спросите у ЯНУКОВИЧА, почему, когда он был премьер-министром, был самый низкий уровень пенсий и зарплат за всю историю Украины, конечно в сопоставимых показателях», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Также предвыборной технологией для недопущения победы демократического кандидата Ю.ТИМОШЕНКО назвала разрешение голосовать на дому без подтверждения такой необходимости медицинскими документами и регистрация людей в списках избирателей в день голосования. «К сожалению, все это будет освящено полностью заангажированной Центральной избирательной комиссией. Киваловщина в чистом виде, причем даже грубее, и все это будет опираться на продажных судей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.