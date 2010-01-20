Тимошенко просит избирателей Ющенко голосовать за нее

Кандидат в президенты, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась с просьбой к гражданам Украины, которые в первом туре президентских выборов поддержали действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО, во втором туре проголосовать за нее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня на пресс-конференции.

Она отметила, что верит, что за В.ЮЩЕНКО голосовали настоящие патриоты.

«Я хочу попросить вас, чтобы вы отбросили в сторону все нечестные обвинения в мою сторону, которые абсолютно не соответствуют действительности. Я их сейчас абсолютно все опровергаю… И знали, что я не просто укреплю независимость Украины – я усилю ее во всех аспектах. Я смогу реально, без всяких конфликтов в обществе возродить историческую правду, вернуть имена настоящих героев, я, без сомнения, смогу защитить нашу культуру и язык», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что в ней избиратели В.ЮЩЕНКО получат надежного партнера и человека, который ни при каких обстоятельствах не допустит какого-либо ослабления Украины.

«Мы сделаем с вами наконец то, о чем болтало бесчисленное множество политиков… Мы построим настоящую энергетическую независимость, настоящую справедливость, настоящее правосудие, которое в конце концов заставит отвечать тех, кто не отвечает все 18 лет независимости за грубое нарушение уголовного законодательства и Конституции», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.