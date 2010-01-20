Тимошенко не видит необходимости распускать парламент

Кандидат в президенты, действующий премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не видит целесообразности в роспуске Верховной Рады после завершения президентской кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров, отвечая на вопрос о возможных условиях других демократических кандидатов относительно роспуска парламента в ответ на поддержку их избирателями во втором туре кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я уверена, что страна уже устала от нестабильности, от перманентных выборов, от потасовки, от противостояния, от черной грязи и пиара, от всего, что не дает людям нормально жить», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кандидат в президенты уверенна, что после завершения президентской кампании в парламенте будет создано стабильное демократическое большинство, которое сможет проводить в жизнь ее предвыборную программу, базирующуюся на пяти главных приоритетах.

«Приоритеты четко определены, законопроекты находятся в парламенте, и мы разблокируем их принятие», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.