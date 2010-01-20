Янукович причислил сторонников Тигипко к своим единомышленникам

Кандидат на пост Президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что избиратели, которые в первом туре проголосовали за Сергея ТИГИПКО, поддержат его во втором туре выборов главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯКУНОВИЧ заявил во время встречи с активом Партии регионов в Харьковской области, где он сегодня находится с рабочей поездкой.

«Я отношусь положительно, что С.ТИГИПКО получил, в частности, в Харьковской области, большую поддержку. Потому что С.ТИГИПКО - это достаточно молодой, прагматичный, способный политик. И что люди его поддержали - это естественно», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что программные принципы, с которыми С.ТИГИПКО шел на выборы Президента, почти не отличаются от его президентской программы.

«Я уверен: избиратели, которые голосовали за С.ТИГИПКО, - это наши единомышленники. И во втором туре они будут с нами», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Как объяснил кандидат в президенты, украинцы не хотят возвращаться в прошлое, а потому будут избирать перемены к лучшему и будущее своей страны, которые предлагает именно он.

«Мы это должны объяснить нашим избирателям. И уверен - они нас поймут», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.