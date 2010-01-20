Балога слышит усиленное сердцебиение у Тигипко и Яценюка

Партия “Единый центр” считает, что после первого тура президентских выборов главной задачей политической повестки дня является достижение качественных изменений во власти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого Центра”, это подчеркнул лидер партии Виктор БАЛОГА.

Цель этих усилий партия видит в снятии угрозы нового раздела страны по избирательным симпатиям и принятии безотлагательных решений для предотвращения экономического коллапса, тогда как рабочим инструментом должны стать широкие переговоры между ведущими политическими силами и кандидатами на должность Президента, которые достигли в борьбе лидирующих позиций.

В то же время В.БАЛОГА расценил публичный отказ нескольких политиков из первой пятерки лидеров гонки от переговоров с финалистами кампании как негосударственническую и недальновидную позицию. «Если они имели в виду бартерный обмен голосов на должность, то диалог на эту тему действительно не имеет смысла. В таких торгах одинаково аморальны и тот, кто предлагает, и тот, кто берет. Речь же должна идти о создании такой комбинации во власти, при которой все рациональные предвыборные инициативы кандидатов, которые уступили своим соперникам, должны быть воплощены в интересах общества и страны. Поэтому нужно усмирить гордыню и садиться договариваться. Лишь при этом условии толковые программные обещания могут быть выполнены. Пока же создается впечатление, что у распорядителей тринадцати и семи процентов голосов просто хотят выманить поддержку, заплатив за нее суперщедрыми обещаниями», - заявил В.БАЛОГА.

Он добавил, что и сами фавориты внимания «кандидатов второго тура» не имеют особых оснований для неуступчивости, поскольку их политические силы в настоящее время находятся в эмбриональном состоянии и даже не имеют опыта местных выборов.

«Усиленное сердцебиение и головокружение от полученных процентов пройдет, тем более, что у кое-кого финишный показатель, по меньшей мере, вдвое ниже ожидаемого. Однако избиратели никогда не простят того, что игра амбиций и напыщенность помешает интересам страны», - заявил В.БАЛОГА.

В этой связи лидер “Единого Центра” отметил, что напряжение президентской гонки и успокоительный эффект новогодних праздников несколько притупили остроту глубоких экономических проблем в стране. По его словам, до сих пор не принят государственный бюджет на этот год, защищенные статьи финансируются в ручном режиме и с большими трудностями, тяжелым грузом на экономике повисли оплата кабального газового контракта с Россией и обслуживание огромного внешнего долга.

«В сущности, наше государство сейчас находится в состоянии латентного дефолта. Конечно, нынешнее правительство никогда не признает такой реальности, поскольку это автоматически обвалить шансы премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО занять должность Президента. Однако и для того, чтобы оживить экономику через принятие безотлагательных реанимационных решений, и для получения финансовой помощи извне нужно достичь единства во власти. Промедление приведет к клинической смерти отечественной экономики», - заявил В.БАЛОГА.

В отношении же проведения первого тура президентских выборов 17 января в “Едином Центре” констатируют, что они состоялись в соответствии с определенными действующим законодательством процедурами и по правилам демократического общества, а выявленные нарушения, преимущественно, были следствием организационных просчетов и не имели критического значения при установлении полученных кандидатами результатов.

На этот счет В.БАЛОГА отметил, что с избранием Президента Виктора ЮЩЕНКО за последние пять лет это уже третьи подряд общегосударственные выборы, которые зарубежные наблюдатели единодушно признали законными, честными и открытыми, а полученные результаты – объективными.

В “Едином Центре” подчеркивают, что этот факт еще раз засвидетельствовал существование реальной свободы и демократии в Украине и подтвердил необходимость укрепления демократической перспективы для нашей страны.

В то же время важность этого приобретает острую актуальность из-за, в целом, низкой поддержки избирателями представителей демократического лагеря, которые не смогли объединить свои усилия в поддержку одного из них. В связи с этим сохраняется вероятность победы на президентских выборах кандидата с очень выраженными признаками авторитарности, а общество пока не получило от претендентов на высшую государственную должность однозначных и убедительных заверений в нерушимости демократических принципов, - отмечают в “Едином Центре”.