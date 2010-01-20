Янукович попросит Ахметова поделиться с бедными

Кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в состоянии и готов взять на себя на посту главы государства ответственность за развитие Украины на ближайшие 10 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи с активом Партии регионов Харьковской области.

«Я хочу взять эту ответственность. Я понимаю, это тяжело выполнить», - сказал он, говоря о перспективах выполнения своих президентских программных принципов. В то же время, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что «в жизни привык браться за трудные вопросы и их решать».

«Я обязуюсь выполнить свою президентскую программу за десять лет, заложить мощный фундамент для дальнейшего развития нашего государства», - заявил кандидат в президенты.

Среди самых главных трудностей, «врагов» для Украины на современном этапе он назвал бедность. При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что заявления премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о борьбе с олигархами как главными врагами Украины являются популистскими. «Пусть она посчитает своих олигархов – сколько их у нее. Главный наш враг – не политики - наши оппоненты, а бедность. А богатых мы должны попросить поделиться с бедными», - считает лидер Партии регионов.