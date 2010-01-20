Тигипко говорит, что провел переговоры с Тимошенко и Януковичем - в один день

Председатель партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО заявляет, что по-прежнему не намерен поддерживать ни одного из кандидатов во втором туре выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам он сообщил, что провел консультации с кандидатами в президенты Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Юлией ТИМОШЕНКО.

"Да, я провел переговоры и с ТИМОШЕНКО, и с ЯНУКОВИЧЕМ - в один день. Есть определенные предложения, но пока моя позиция не поменялась", - сказал С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что по-прежнему не будет предлагать своим избирателям поддерживать кого-либо из этих кандидатов во втором туре президентских выборов.

Вместе с тем С.ТИГИПКО допустил, что ситуация может поменяться, если он увидит "какие-то действия со стороны самих кандидатов". В частности, он пояснил, что ни Ю.ТИМОШЕНКО, ни В.ЯНУКОВИЧ не говорят о конкретных серьезных изменениях в стране, а только обещают.

"Сейчас я занял позицию равноудаленную, пусть проводят между собой политическую борьбу", - заявил С.ТИГИПКО.

Он также прогнозирует, что участники второго тура президентских выборов еще захотят проводить с ним консультации, однако отметил, что вряд ли изменит свою позицию.

В то же время С.ТИГИПКО заявил, что готов рассмотреть предложения об участии во власти только после выборов Президента.

"Есть два пути: первый - это тот, кто приходит во власть, и он захочет воспользоваться мнением людей, которые за нас проголосовали, и захочет пригласить нас к власти... Если будет такое предложение, мы отказываться не будем. Мы будем смотреть, как мы сможем повлиять на власть, на изменения в стране", - сказал он.

По словам С.ТИГИПКО, если же ни один кандидат не предложит ему совместно реализовать реформы в стране, то тогда его команда будет в оппозиции.