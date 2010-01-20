Ющенко предполагает, что выборы в ВР будут в ближайшие месяцы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предполагает, что внеочередные парламентские выборы могут состояться в ближайшие месяцы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с ведущими представителями украинской интеллигенции.

Обращаясь к представителям интеллигенции, Президент отметил, что хотел бы сегодня обсудить дальнейшую судьбу и работу Украинского народного совета. По мнению В.ЮЩЕНКО, эта организация является ведущей в теме национального возрождения. «Я не вижу более сильного, мощного голоса», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что связывает работу этой организации не столько со вторым туром выборов Президента, сколько с парламентскими выборами, «которые будут неотъемлемой частью в ближайшие месяцы», а также с проведением выборов в органы местной власти.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2009 года в Киеве состоялся учредительный съезд Украинского народного совета.

Он был создан с целью объединения национально-патриотических сил и совершенствования процесса строительства украинской государственности.

Его участники единогласно выразили поддержку В.ЮЩЕНКО как единому кандидату в Президенты, который отстаивает интересы Украины.

На учредительном съезде присутствовали известные писатели, ученые, общественные и политические деятели.