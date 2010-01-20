В Партии регионов ждут российского посла
04:59, 20 января 2010Политика
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"Сейчас эта проблема исчезает"
|Леонид Кожара
"Мы приветствуем это решение и ждем российского посла", - сказал Кожара.
Он подчеркнул, что решение Медведева не направлять в Киев посла, принятое летом 2009 года, не было направлено против Украины и народа. "Это решение было адресовано лично президенту Ющенко, и сейчас эта проблема исчезает", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, президент России Дмитрий Медведев во вторник поручил Зурабову приступить к исполнению своих обязанностей посла России в Украине, а также назначил его на должность Специального представителя Президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.
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