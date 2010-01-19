В Ивано-Франковской области поддержали Тимошенко и Ющенко

Лидером президентских выборов в Ивано-Франковской области, по информации ЦИК, является Юлия ТИМОШЕНКО, за которую проголосовали 39% избирателей (295 тысяч чел.) по итогам обработки более 99% бюллетеней с 7 избирательных округов региона.

Как передает корреспондент УНИАН, на втором месте находится Виктор ЮЩЕНКО, которого поддержали 25,13% избирателей; на третьем – Арсений ЯЦЕНЮК (13,82%), на четвертом – Виктор ЯНУКОВИЧ (5,1).

Дальше идут Олег ТЯГНИБОК (5%), Сергей ТИГИПКО (4,4) и Владимир ЛИТВИН (1,06%)

Ю.ТИМОШЕНКО – первая во всех округах. В.ЮЩЕНКО - второй во всех округах, кроме одного (Коломыя), А.ЯЦЕНЮК – третий во всех округах, кроме одного (Коломыя). Все четвертые позиции - за В.ЯНУКОВИЧЕМ, кроме двух (г.Ивано-Франковск и Долины). У О.ТЯГНИБОКА – все пятые позиции, кроме Долины (4-й). У С.ТИГИПКО – все шестые, кроме г.Ивано-Франковск, где он четвертый. У В.ЛИТВИНА – все седьмые, кроме г.Ивано-Франковск, где он девятый.