Гриценко обратился к своим избирателям с призывом

Кандидат на пост Президента Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что не поддержит ни Юлию ТИМОШЕНКО, ни Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, об этом он сообщил в прямом эфире программы «Шустер Live».

По его словам, “мораль и ответственность” отсутствуют как у Ю.ТИМОШЕНКО, так и у В.ЯНУКОВИЧА. «Я не пойду в правительство ни одного из них, я не поддерживаю ни одного из них”, - сказал он.

А.ГРИЦЕНКО пожелал этим политикам «здравого смысла признать победу своего оппонента». А также – внедрить в жизнь те позитивные предложения, которые содержали программы других кандидатов на пост Президента.

Он также считает, что кто бы не победил во втором туре президентских выборов, через полтора года в Украине состоятся новые выборы Президента.

Впрочем, он призвал всех избирателей, даже тех, кто не поддерживает и не собирается голосовать ни за Ю.ТИМОШЕНКО, ни за В.ЯНУКОВИЧА, прийти на избирательные участки во втором туре гонки.

«Мы понимаем, что сколько бы людей не пришло на избирательные участки, все равно Президент будет избран. Но этот человек должен знать отношение общества к своей политике», - сказал он.

А.ГРИЦЕНКО предлагает таким способом показать нынешним лидерам гонки, что общество их не воспринимает.

Он отметил, что такие выводы можно делать уже по результатам первого тура. «Двое вместе набирают около 60% голосов. Это говорит о том, что 40% людей отторгают такую политику», - сказал он.

А.ГРИЦЕНКО прогнозирует, что процент недовольных будет расти с каждым месяцем.