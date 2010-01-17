Где голосуют кандидаты и что следует взять с собой на участок

Юлия Тимошенко в воскресенье будет голосовать в Днепропетровске, остальные основные кандидаты - в Киеве.

Премьер будет голосовать около 8.00-8.30 в помещении Днепропетровской государственной медицинской академии по адресу: Октябрьская площадь, 4.

В свою очередь Виктор Янукович придет голосовать в 10 часов на участке по адресу: проспект Героев Сталинграда, 10 - помещение Киевской детской академии искусств.

Виктор Ющенко проголосует также в 10 утра на избирательном участке в Доме профсоюзов на Майдане Независимости.

Сергей Тигипко придет на избирательный участок в 9.00 по адресу: ул. Ольгинская 2/4, школа №94.

На этом же участке в 11.00 будет голосовать Владимир Литвин.

Анатолий Гриценко будет голосовать в 11.30 на избирательном участке в Киеве по адресу: ул. Героев Обороны, 6, помещение Института токсикологии.

Олег Тягнибок придет голосовать в 11.00 на избирательном участке № 21 по адресу: проспект Бажана, 32А, школа №316.

Памятка: в соответствии с законодательством голосование на выборах президента проводится с 8 утра до 20 вечера.

Однако каждый отдельный участок может работать по своему времени, например, с 10 часов до 18 - время указано в приглашениях, которые были направлены каждому гражданину по адресу прописки.

Для получения бюллетеня с собой следует взять паспорт гражданина Украины или другой определенный законом документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины.

В 20 часов будут обнародованы результаты шести экзит-полов: Национального экзит-пола -2010, телеканалов ICTV и "Интер", студии Савик Шустер, компании Research & Branding Group и газеты "Аргументы и факты".

"Украинская правда"