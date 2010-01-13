Литвин уверен, что украинской власти не хватает мозгов

Кандидат на пост Президента, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН уверен, что у главы государства достаточно полномочий для работы на благо общества.

Об этом он заявил сегодня во время встречи с трудовыми коллективами Черниговской области, сообщили УНИАН в пресс-службе В.ЛИТВИНА.

«Для того чтобы Президент был Президентом, он должен знать и слышать народ, а его политика должна отражать настроения людей. Президент должен быть гарантом стабильности, арбитром нации, гарантом Конституции, должен обеспечивать предсказуемость политики и единство страны. Для этого ему нужны исключительно одни полномочия, которые зависят от него, - опираться на поддержку большинства людей”, - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, “у нас, как правило, опираются на меньшинство людей и пытаются мнение меньшинства навязать всей стране”.

В качестве примера В.ЛИТВИН привел тот факт, что Президент Польши Александр КВАСНЕВСКИЙ имел намного меньшие полномочия, чем действующий Президент Украины. При этом, отметил спикер, Польша сегодня имеет среднюю заработную плату 1 тыс. 200 евро, у нас средняя заработная плата менее 2 тыс. грн. “Поэтому проблема не в полномочиях, а в нравственности и профессионализме», - сказал В.ЛИТВИН.

По словам спикера, чтобы изменить ситуацию, необходимо вернуть всю власть в конституционное поле, и вместо того чтобы пытаться переделать Конституцию под себя, ее необходимо выполнять. “Потому что украинским проводникам, как только они удобно умостятся во власти, не хватает полномочий. А я убежден: не хватает мозгов, ответственности, понимания и знания страны”, - сказал В.ЛИТВИН.