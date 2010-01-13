Луценко рассказал о массовых фактах подкупа избирателей

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет о выявлении массовых фактов подкупа избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«За последние дни прошлого года и начало этого года мы получили лавину сообщений о фальсификациях в интересах кандидата в Президенты ЯНУКОВИЧА Виктора Федоровича. В первую очередь, речь идет о подкупе избирателей», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, подкуп избирателей является массовым явлением. «Неодиночные предложения от 50 до 500 гривен с собиранием паспортных данных и предложениями голосовать за ЯНУКОВИЧА были зафиксированы в Тернопольской, Львовской, Волынской и Житомирской областях, а также в г. Киев», - сообщил он.

В частности, министр привел пример, когда в Киеве, в Доме культуры «Дарница», в помещении, которое арендовал депутат от Партии регионов Александр СУПРУНЕНКО, избирателей пригласили на праздничный новогодний концерт, после которого были розданы продуктовые наборы, в которые входили конфеты, гречка и консервы.

Ю.ЛУЦЕНКО также продемонстрировал один из таких подарков на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Проходило это по приглашению кандидата в Президенты Виктора ЯНУКОВИЧА, зал был арендован депутатом от Партии регионов. Взамен гражданам навязывалась идея голосовать за кандидата в Президенты ЯНУКОВИЧА», - добавил он.

По словам министра, по этому факту составлен протокол, к которому приложены показания одного из волонтеров, который раздавал такие подарки и который представляет Блок Леонида Черновецкого.

«В соответствии с национальным законодательством, такие факты квалифицируются как нарушение избирательного процесса и за это организаторам процесса светит до пяти лет лишения свободы», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр внутренних дел также обратился к гражданам Украины с просьбой безотлагательно сообщать в ближайшие органы внутренних дел все факты по попыткам подкупа избирателей. «Отдельно обращаюсь к киевлянам: вот такие пакеты в результате приводят к господству в городе организованной политической группировки господина ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, который сейчас сделал ставку на другого кандидата в Президенты, и ценой такого может быть, например: стоимость этого набора составляет около 25 грн., а вот стоимость актов КРУ, выявленных хищений в системе медицинского обеспечения в столице только по одному акту – 86 млн. Это одна из составляющих, чем аукается политическая неразборчивость граждан, которые потом получают массовые хищения бюджетных средств», - объяснил Ю.ЛУЦЕНКО.