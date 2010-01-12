Яценюк подозревает, что Тимошенко хотела отдать все «народу» из БЮТ

Кандидат в президенты Украины, лидер политической партии «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК на посту Президента будет защищать право собственности в Украине, но при этом отделит бизнес от политики.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе политика, А.ЯЦЕНЮК сказал в эфире программы «Шустер Live» на телеканале «Украина».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что не будет проводить национализацию. «Я ничего ни у кого не собираюсь отбирать. Это ТИМОШЕНКО в 2005 году объявила список предприятий, которые будут национализированы. Вроде бы красивая идея – отдать все народу, только почему-то весь этот «народ» должен был быть из Блока Юлии Тимошенко», - сказал политик.

Он заявил, что его задание заключается в том, чтобы каждый, кто имеет собственность, был защищен государством. «Если вы заводовладелец, я вам дам кредит. Я как президент объеду весь мир для того, чтобы получить рынок для этого предприятия, чтобы добиться выгодного контракта. Я дам налоговые льготы, возможность развиваться. Только у меня есть одно требование: вы обязаны на этом предприятии работать. Для меня самое главное задание – создание рабочих мест. Если вы владелец, создавайте рабочие места, производите, платите налоги, содержите социальную инфраструктуру. Если вы этого не делаете, государство тогда «займется» вашим бизнесом», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

“Что касается «людей с большими деньгами» в политике, - отметил лидер «Фронта перемен», - есть одно условие. Если большой бизнес будет продолжать делать то, что он сейчас делает: скупать членов парламента, коррумпировать правительство, получать своих судей, прокуроров и милиционеров, эти люди будут иметь разговор только с одним человеком - генеральным прокурором. Мой принцип: я не занимаюсь бизнесом, они не занимаются политикой».