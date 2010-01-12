Литвин: я единственный, кто борется за должность Президента

Кандидат в президенты, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что он единственный из кандидатов борется за должность главы государства, в то время как остальные преследуют другую цель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР заявил сегодня во время общенациональной пресс-конференции одного из трех лидеров избирательной гонки на тему: «Время Литвина. Итоги президентской предвыборной кампании-2010».

«Я единственный, кто борется за должность Президента. Все остальные хотят стать либо премьерами, либо главой Нацбанка, либо диктаторами», - сказал он. В.ЛИТВИН также отметил, что сила Президента – не в указах, а в понимании страны и способности консолидировать общество. Говоря о результатах предвыборной кампании, В.ЛИТВИН заметил, что для него президентская кампания – это продолжение работы, начатой еще в 2007 году. По его словам, за три года поездок по стране он провел больше тысячи встреч с людьми, 400 из них – во время нынешней кампании. Он добавил, что результаты этих встреч были положены в основу его предвыборной программы «Время народа».

Излагая основные положения своей президентской программы, В.ЛИТВИН, отметил, что он выступает за полное запрещение продажи сельхозземель. «Землю и душу не продают», - сказал он. Кроме того, В.ЛИТВИН отметил, что считает своим неотложным заданием преодоление самоизоляции Украины во внешней политике, а своим первым шагом видит возвращение власти в правовое конституционное поле.

Предостерегая от манипуляций во время президентских выборов, В.ЛИТВИН отметил, что «людей сознательно вводят в заблуждение – им предлагают своим выбором освятить установление диктатуры”. По его словам, для того, чтобы разрушительный сценарий не был реализован, люди должны осознать эту угрозу.