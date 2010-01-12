Янукович готов поддержать инициативу Медведева-Саркози

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ на посту Президента Украины будет реализовывать внешнюю политику, направленную на поддержку и участие Украины в реализации инициатив Российской Федерации о создании новой европейской архитектуры безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Днепродзержинске Днепропетровской области, отвечая на вопросы иностранных журналистов, которые сопровождают кандидата в Президенты в поездке в этот регион.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что Украина с первого дня независимости не входила ни в какие военно-политические блоки и сегодня сохраняет нейтральный статус.

«Но мы готовы поддержать инициативу Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА, поддержанную Президентом Франции Николя САРКОЗИ, и принять участие в рассмотрении концепции новой системы европейской безопасности», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что Украина всегда сотрудничала с НАТО и должным образом в полном объеме выполняла соответствующие программы и задачи.

«Мы считаем, что такого уровня сотрудничества сегодня достаточно, и именно такой уровень сотрудничества сегодня поддержит украинский народ», - заявил кандидат в Президенты, отметив, что сейчас о вступлении в Альянс речь не идет, и что возглавляемая им политическая сила выступает за невхождение Украины ни в какой военно-политический блок.

Говоря о перспективах Украины вступления в Европейский Союз, В.ЯНУКОВИЧ заметил, что такой вектор внешней политики реализуется. «Но за последние 5 лет нынешняя помаранчевая власть не выполнила ничего из программ и обязательств, имеющихся перед ЕС. Поэтому мы не приблизились к идее евроинтеграции, а, скорее, отдалились», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что перед ним как перед Президентом появятся задачи, наконец, начать реформы и выполнять обязательства, которые Украина взяла на себя перед Евросоюзом. «Я очень хорошо понимаю, что многое зависит от самой Украины, а не от ЕС», - сказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, для успешного продвижения в Евросоюз Украине необходимо поднять уровень экономики, жизни людей, социальные и технические стандарты, гармонизировать законодательство и т. п.

Кроме того, по убеждению В.ЯНУКОВИЧА, отношения с Россией должны быть естественными, такими, которые есть между украинским и российским народами. «Они должны быть очень прагматичными и стратегическими», - добавил он.

Относительно США, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что отношения с этим государством также должны носить стратегический характер, исходя из понимания веса и влияния, которые имеют Соединенные Штаты в мировой политике и экономике.