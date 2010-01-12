Азаров заслал своих агентов в «узкий круг» Тимошенко?

Народный депутат Украины из фракции Партии регионов Николай АЗАРОВ считает, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО попытается занять президентский пост с помощью протестных акций и судебного противостояния.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Она не скрывает в своем узком кругу, что выборы (ею) проиграны», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его мнению, Ю.ТИМОШЕНКО рассчитывает на вариант прихода к власти «через суды, через майданы». «Не будет этого», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он заявил, что у «регионалов» «достаточно сил» не допустить подобного развития событий.

«Мы подали заявку, что на том же самом Майдане (Незалежности в Киеве – УНИАН) мы также развернем часть своих сторонников в такой мере, в какой это будет необходимо, и будем предпринимать те действия, которые диктуются Конституцией Украины, законодательством, чтобы не допустить насильственного захвата власти проигравшей стороной. Наши сторонники могут быть убеждены, что при их активной поддержке мы их победу не позволим оспорить», - заявил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Киевская городская организация Партии регионов подала в КГГА заявку о проведении с 17 января по 20 февраля “мероприятий по разъяснению необходимости соблюдения конституционных прав граждан во время проведения выборов Президента”. В этой заявке организаторы акции указали места ее проведения: ул. Михаила Грушевского, 12/2 (у здания Кабинета министров Украины); ул. Михаила Грушевского, 5 (возле здания Верховной Рады Украины); ул. Банковая, 11 (возле здания Секретариата Президента Украины); пл. Леси Украинки, 1 (возле здания Центральной избирательной комиссии); ул. Московская, 8 (возле зданий Высшего апелляционного административного суда и Киевского апелляционного административного суда); Европейская площадь; Софийская площадь; Михайловская площадь; Майдан Незалежности.