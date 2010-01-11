Власти Севастополя не могут помешать голосованию лиц с двойным гражданством

Власти Севастополя не в состоянии воспрепятствовать лицам с двойным гражданством голосовать на выборах Президента Украины 17 января, поскольку не имеют соответствующих механизмов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН сегодня на брифинге.

По его словам, «ни госадминистрация, ни работники избирательных участков не имеют ни инструментов, ни информации, ни механизмов для того, чтобы там, на избирательном участке, проводить какую бы то ни было проверку». «Это выходит за пределы нашей компетенции однозначно», - добавил он.

«Если гражданин приходит, предъявляет паспорт с пропиской, и все соответствует ведомости, то он получает бюллетень и голосует», - отметил В.КАЗАРИН.

По его мнению, выявление лиц с двойным гражданством как раз входит в компетенцию тех специальных органов, которые сейчас поднимают вопрос о необходимости не допустить попыток волеизъявления обладателями паспортов двух государств, поскольку принимать участие в голосовании в нашей стране имеют право только граждане Украины, люди с одним гражданством.

Как считает вице-губернатор, «подняв эту проблему, Служба безопасности, наверное, в повестку дня и поставила для себя соответствующий перечень мероприятий, результатом которого должно стать приведение в соответствие с законом вопросов гражданства людей, проживающих в Севастополе».

В.КАЗАРИН также выразил мнение, что «вопрос выявления граждан с двумя паспортами, с двойным гражданством - это довольно трудный процесс, поскольку, хотя украинское законодательство и требует, чтобы у человека было одно гражданство, при этом не прописан никакой механизм принуждения к определению с гражданством».

Как сообщал УНИАН, Управление военной контрразведки Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополе обратило внимание избиркома №224 на необходимость недопущения голосования работниками военных частей и учреждений ЧФ РФ, которые имеют украинские и российские паспорта.

Как сообщил один из членов Окружной избирательной комиссии ТИО №224 на заседании окружкома, в письме, поступившем от начальника Управления военной контрразведки СБУ в АРК и городе Севастополе в Окружную избирательную комиссию ТИО №224, обращается внимание на факты внесения в список границ отдельных участков (в письме речь идет о 6 участках, приводятся их номера и номера российских военных частей) на ТИО №224 одиннадцати воинских частей и учреждений ЧФ РФ. Как отмечается в письме, не “исключается, что среди данной категории граждан есть лица, имеющие так называемое двойное гражданство, то есть, одновременно украинские и российские паспорта”.

В письме отмечается, что “это создает предпосылки к нарушениям законов Украины». Управление просит окружком во время упорядочения избирательных списков рассмотреть данные вопросы в ходе своих заседаний. Кроме того, предлагается в случае выявления во время голосования лиц, имеющих двойное гражданство, акцентировать внимание представителей органов МВД, которые будут дежурить на избирательных участках.