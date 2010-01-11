Соболев сомневается, что судимости с Януковича были сняты законно

Народный депутат Украины от БЮТ Сергей СОБОЛЕВ сомневается, что с Виктора ЯНУКОВИЧА судимости были сняты в установленном законодательством порядке.

Об этом говорится в комментарии С.СОБОЛЕВА, переданном УНИАН пресс-службой БЮТ.

В частности, С.СОБОЛЕВ напомнил, что обращался в Министерство юстиции Украины с просьбой разъяснить, имеет ли право “дважды судимый В.ЯНУКОВИЧ баллотироваться на пост Президента Украины”. По словам депутата, в ответе Министерства юстиции на его депутатское обращение отмечено, что закон существенно ограничивает возможности судимого гражданина занимать должности на государственной службе, в правоохранительных органах и в различных сферах общественной жизни. Минюст, в частности, сообщил, что для судимых граждан существуют ограничения относительно назначения на должности в государственных органах власти, их аппарате, органах местного самоуправления, прохождения службы в Вооруженных Силах и правоохранительных органах, а также пребывания на дипломатической службе. Кроме того, такие лица не имеют права усыновлять детей.

В то же время, в своем письме министерство подчеркивает, что ограничения не касаются лиц, с которых была снята судимость.

Однако С.СОБОЛЕВ сомневается, что с В.ЯНУКОВИЧА судимости были сняты в установленном законодательством порядке, ведь правоохранительные органы несколько лет расследовали уголовное дело относительно фальсификации этой процедуры. Так, С.СОБОЛЕВ напоминает, что “летом 2005 года пресс-служба Генпрокуратуры сообщала, что прокуратура Донецкой области установила, что на протяжении 2002-2004 годов должностные лица Апелляционного суда области подделали два постановления президиума Донецкого облсуда от 27.12.1978 о якобы отмене двух приговоров в отношении В.ЯНУКОВИЧА. Речь шла о приговорах народного суда Енакиево от 15.12.1967 года по ст. 141 ч. 2 Уголовного кодекса УССР с закрытием производства по уголовному делу и от 18.07.1970 года по ст. 102 УК УССР с закрытием производства по уголовному делу”. (УНИАН: По данному факту прокуратурой Донецкой области было начато досудебное следствие. При этом бывший председатель Донецкого областного суда, бывший председатель Верховного Суда Украины Виталий БОЙКО заявил, что судимости В.ЯНУКОВИЧА были отменены законно. По словам судьи, в декабре 1978 года он подписал два постановления президиума областного суда об отмене судимостей В.ЯНУКОВИЧА. Он отметил, что "оригинала того постановления президиума сейчас нет", однако есть его копия, которая храниться в областном архиве.)

Народный депутат также напомнил, что, согласно социологическим исследованиям, большинство украинцев (57,5%) считают, что лицо, которое было осуждено за совершение уголовных преступлений, даже если его судимость была снята в установленном законом порядке, не должно иметь права быть избранным Президентом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова в октябре 2009 года. С.СОБОЛЕВ напомнил данные исследования того же Центра в октябре 2004 года, в котором 80% опрошенных отметили, что не доверят своего ребенка учительнице, которая дважды сидела в тюрьме или воспитателю с подобной биографией. “Готовы ли украинцы доверить дважды судимому В.ЯНУКОВИЧУ целую страну? – спрашивает парламентарий. – Конечно же, нет”.