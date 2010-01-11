Казаки решили поддержать Тимошенко

9 января Большая казацкая рада принял решение о поддержке на выборах главы государства кандидата в Президенты Юлии Тимошенко, сообщает официальный сайт кандидата.

"Что примечательно, большинство казацких организаций были представлены именно с Востока Украины, в частности со Слобожанщины, Луганщины, Крыма", - уточнил народный депутат от БЮТ Андрей Павловский.

По его мнению, поддержка Юлии Тимошенко является определенным признаком доверия со стороны Восточной Украины.