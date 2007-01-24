Черновецкий больше в мэры не пойдет
Городской председатель надеется на рейтинг
Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что не намерен баллотироваться на следующих выборах мэра Киева.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в офисе партии “Пора”.
“Через пять лет вы увидите блестящий рейтинг, но я предварительно объявляю, что я не буду баллотироваться на новых выборах”, - сказал он.
Мэр отметил, что думает не о своих рейтингах, а о выполнении своих предвыборных обещаний. Для этого, по словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, он был вынужден принять ряд непопулярных решений, чтобы потом они “стали популярными и всеми признанными, вошли в душу каждого человека и нашли там отклик”.
Как сообщал УНИАН, 22 января инициативная группа по проведению местного референдума об отставке Киевского городского председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и роспуска Киевсовета подала документы для регистрации.
Инициативная группа была образована на собрании граждан Киева 23 декабря 2006 года. В нее вошли 54 человека.
На местный референдум будут вынесены вопросы об отставке Киевского городского председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и роспуске Киевсовета V созыва.