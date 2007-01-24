Черновецкий больше в мэры не пойдет

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что не намерен баллотироваться на следующих выборах мэра Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в офисе партии “Пора”.

“Через пять лет вы увидите блестящий рейтинг, но я предварительно объявляю, что я не буду баллотироваться на новых выборах”, - сказал он.

Мэр отметил, что думает не о своих рейтингах, а о выполнении своих предвыборных обещаний. Для этого, по словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, он был вынужден принять ряд непопулярных решений, чтобы потом они “стали популярными и всеми признанными, вошли в душу каждого человека и нашли там отклик”.

Как сообщал УНИАН, 22 января инициативная группа по проведению местного референдума об отставке Киевского городского председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и роспуска Киевсовета подала документы для регистрации.

Инициативная группа была образована на собрании граждан Киева 23 декабря 2006 года. В нее вошли 54 человека.

На местный референдум будут вынесены вопросы об отставке Киевского городского председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и роспуске Киевсовета V созыва.