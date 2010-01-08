Ющенко: с Тимошенко и Януковичем Украина вернется во времена Кучмы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает служить нации, независимо от того, какую должность будет занимать в будущем.

Об этом он сказал в интервью радио «Свобода».

«Я в своей политике определился, поддерживают меня или не поддерживают. Простите, сущность моя не меняется, я пришел в политику из экономического ремесла, где был неплохим банкиром, финансистом, премьером. И хочу сказать - я всегда буду служить нации, независимо от того, на какой должности я буду», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что ни у кого не просит должности, а просто предупреждает украинскую нацию, которая сегодня имеет возможность выбора, о том, что у нее есть два пути: «или вернуться во времена КУЧМЫ вместе с ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧЕМ, или идти домой в Европу с демократическими силами».

В.ЮЩЕНКО также отметил, что считает себя ответственным за политический и экономический кризис в стране. «Я каждый день, будучи Президентом в этом государстве, утро начинаю с того, что убеждаю украинцев, что они не хохлы, не малороссы, что они украинцы», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул чрезвычайную важность процесса национального становления как для развития экономики, так и для развития демократии. В то же время он отметил, что это не может произойти за короткое время. «Поэтому я не воспринимаю пессимизм и плачи», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также он отметил, что нынешние неурядицы в основном вызваны непродуманной конституционной реформой. Одна из проблем, по словам В.ЮЩЕНКО, заключается в том, что на сегодня в государстве разбалансирована система власти. «У нас есть опасность авторитаризма, потому что у нас есть два лидера - ЯНУКОВИЧ и ТИМОШЕНКО, которые представляют лучший московский проект, который отнимает свободу, демократию, украинство, а все остальное уже неинтересно», - сказал он.