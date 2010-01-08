Ющенко просит«не делать трагедии» из избрания Черновецкого мэром Киева
"Мы прошли через насилие Тимошенко"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает «не делать трагедии» из избрания Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО мэром Киева.
Об этом он сказал в интервью радио «Свобода», отвечая на вопрос, готов ли он инициировать отставку Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО ради получения дополнительных голосов избирателей на президентских выборах.
В.ЮЩЕНКО отметил, что надо быть “не населением, а гражданами и отвечать за свой выбор”. При этом он подчеркнул, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ был избран большинством голосов киевлян.
Кроме этого Президент отметил, что вопрос отставки Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО не относится к компетенции главы государства.
«Кому вы задаете вопрос? Президенту? Вы обращаетесь не по адресу, вы спрашивайте у себя. Как киевляне вы несете ответственность за свой выбор», - сказал В.ЮЩЕНКО.
«Я очень вас прошу, не спешите посыпать пеплом себя. Это также урок, это также экзамен. И не надо из этого делать трагедию», – добавил В.ЮЩЕНКО.
Он заметил, что ему можно было бы задавать подобный вопрос только в том случае, если бы Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пришел к власти в Киеве благодаря фальсификациям, и тогда можно было бы апеллировать к главе государства, что он не смог гарантировать честные и демократичные выборы. «А если я обеспечил честные и прозрачные выборы, мы прошли через насилие ТИМОШЕНКО, поскольку вы знаете, что повторные мэрские выборы в Киеве (в мае 2008 года - УНИАН) были инициированы премьер-министром», - сказал В.ЮЩЕНКО.