Ющенко просит«не делать трагедии» из избрания Черновецкого мэром Киева

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает «не делать трагедии» из избрания Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО мэром Киева.

Об этом он сказал в интервью радио «Свобода», отвечая на вопрос, готов ли он инициировать отставку Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО ради получения дополнительных голосов избирателей на президентских выборах.

В.ЮЩЕНКО отметил, что надо быть “не населением, а гражданами и отвечать за свой выбор”. При этом он подчеркнул, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ был избран большинством голосов киевлян.

Кроме этого Президент отметил, что вопрос отставки Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО не относится к компетенции главы государства.

«Кому вы задаете вопрос? Президенту? Вы обращаетесь не по адресу, вы спрашивайте у себя. Как киевляне вы несете ответственность за свой выбор», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Я очень вас прошу, не спешите посыпать пеплом себя. Это также урок, это также экзамен. И не надо из этого делать трагедию», – добавил В.ЮЩЕНКО.

Он заметил, что ему можно было бы задавать подобный вопрос только в том случае, если бы Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пришел к власти в Киеве благодаря фальсификациям, и тогда можно было бы апеллировать к главе государства, что он не смог гарантировать честные и демократичные выборы. «А если я обеспечил честные и прозрачные выборы, мы прошли через насилие ТИМОШЕНКО, поскольку вы знаете, что повторные мэрские выборы в Киеве (в мае 2008 года - УНИАН) были инициированы премьер-министром», - сказал В.ЮЩЕНКО.