У Януковича теперь будет новая интересная должность

Инвестиционный совет при Кабинете министров возглавит премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК сегодня на брифинге в Кабмине.

«В.ЯНУКОВИЧ направляется в Давос на встречи с лидерами мирового бизнеса в качестве главы Инвестиционного совета», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что основными направлениями деятельности Инвестиционного совета станут усовершенствование национального законодательства и создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения зарубежных капиталов в развитие украинской экономики.

«Создание совета является позитивным сигналом для инвесторов», - добавил он.

Д.ТАБАЧНИК также предположил, что деятельность Инвестиционного совета позволит исключить возможные недобросовестные действия местных властей в отношении иностранных инвесторов.

Сегодня правительство приняло решение о создании Инвестиционного совета со статусом консультативно-совещательного органа при Кабинете Министров.