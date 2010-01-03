Авария на ралли "Дакар-2010": один человек погиб, 4 ранены

В результате аварии, произошедшей на открытии автомобильного ралли "Дакар-2010" в Аргентине, погибла женщина. Еще четыре человека также были травмированы. Об этом со ссылкой на Associated Press сообщает РБК.

По словам очевидцев, группа болельщиков, в том числе и погибшая женщина, вышли за пределы специально огороженных зон для наблюдения. Полицейские, тем не менее, не спешили возвращать их обратно, так как зрительские зоны были переполнены. Автомобиль вылетел с трассы и врезался в толпу болельщиков.

Автомобильное ралли "Дакар-2010" стартовало накануне в Буэнос-Айресе. В нем примут участие 350 экипажей легковых автомобилей, мотоциклов, квадрациклов и грузовиков, которым предстоит пройти дистанцию в более чем 9 тыс. км по территориям Аргентины и Чили.

Ралли финиширует 17 января в Буэнос-Айресе.

Ралли "Дакар" традиционно проходит через территории таких африканских государств и территорий, как Марокко, Западная Сахара, Мавритания, Мали и Сенегал. "Дакар" считается одним из главных событий в мировом автоспорте. Непростые трассы Африки последние 30 лет являлись сложнейшим вызовом для ведущих мотоциклистов и автогонщиков планеты.