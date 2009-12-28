Нардеп видит, что школьников скоро будут учить по предвыборным брошюрам

Народный депутат, заместитель председателя партии “Единый Центр” Леся ОРОБЕЦ критикует власть за недостаточное финансирование издания учебной литературы.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.

«Украинские учебники в этом году затерялись между биллбордами кандидатов в президенты и их предвыборными палатками», – заявила Л.ОРОБЕЦ, комментируя анализ итогов выполнения государственного заказа по изданию учебной литературы в 2009 году на декабрьской коллегии Министерства образования и науки Украины.

«В нашей школе появились книжки, по которым учится седьмое поколение учеников подряд. Мы несколько лет не издаем литературу серии «Школьная библиотека». Крайне плохо обеспечена учебниками начальная школа, а ученики ПТУ и студенты уже и не мечтают о государственном учебнике. И при этом претенденты на президентское кресло, которые представляют сейчас власть, щедро финансируют собственные предвыборные кампании, в том числе печать агитационной литературы миллионными тиражами», – заявила председатель подкомитета по вопросам базового образования профильного комитета Верховной Рады. По оценке народного депутата, если в ближайшее время подходы власть предержащих к финансированию отрасли не изменятся, школа будет учить детей по предвыборным брошюрам.

По словам политика, для полного выполнения Программы издания, доставки и хранения учебной литературы школе необходимо было в 2009 году 489,4 млн. грн. «В Госбюджете от этой суммы осталось 164,5 млн. грн., из которых 20% государство не предоставило совсем. То есть в результате, в 2009 году была профинансирована только четвертая часть от потребностей образовательной отрасли в этой сфере», – сказала Л.ОРОБЕЦ. Однако, по ее мнению, ситуация в 2010 году может быть еще хуже.

«Госбюджета-2010 еще нет вообще, однако есть долги перед книгоиздателями, умноженные на коэффициент инфляции. Если в этом году школа получала учебники до ноября-декабря, то в будущем году их, разве что, положат под новогоднюю елку. Но только каждому четвертому. За особые успехи в овладении знаниями без учебной литературы», – отметила она.