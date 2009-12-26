На выступлении Луценко во Львове за крики «Ганьба!» задержали студента

Львовская милиция задержала сегодня студента, который пытался сорвать встречу министра внутренних дел Украины, лидера Гражданского движения «Народная самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО с жителями Львова в кинотеатре имени Довженко, во время которой он агитировал за кандидата в Президенты Юлию ТИМОШЕНКО.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Львовского городского управления внутренних дел Игоря ЦИКАЛО, во время выступления Ю.ЛУЦЕНКО несколько парней в зале начали скандировать «Ганьба!», препятствуя его выступлению. Молодые люди отказались прекращать скандирование и их вывели с помещения кинотеатра.

По словам И.ЦИКАЛО, за мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка был задержан юноша, который оказался студентом НУ «Львовская политехника».

«Парень дал показания о своих сообщниках и сообщил, что они совершили эти провокации по поручению представителей Партии регионов», - сообщил И.ЦИКАЛО.

Он отметил, что парня уже отпустили с райотдела и «нет оснований привлекать его к админответственности».