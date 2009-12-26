На выступлении Луценко во Львове за крики «Ганьба!» задержали студента
Говорят, регионалы наняли
Львовская милиция задержала сегодня студента, который пытался сорвать встречу министра внутренних дел Украины, лидера Гражданского движения «Народная самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО с жителями Львова в кинотеатре имени Довженко, во время которой он агитировал за кандидата в Президенты Юлию ТИМОШЕНКО.
Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Львовского городского управления внутренних дел Игоря ЦИКАЛО, во время выступления Ю.ЛУЦЕНКО несколько парней в зале начали скандировать «Ганьба!», препятствуя его выступлению. Молодые люди отказались прекращать скандирование и их вывели с помещения кинотеатра.
По словам И.ЦИКАЛО, за мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка был задержан юноша, который оказался студентом НУ «Львовская политехника».
«Парень дал показания о своих сообщниках и сообщил, что они совершили эти провокации по поручению представителей Партии регионов», - сообщил И.ЦИКАЛО.
Он отметил, что парня уже отпустили с райотдела и «нет оснований привлекать его к админответственности».