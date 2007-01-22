Суд запретил Морозу подписывать и публиковать закон о Кабмине (обновленная)

Мукачевский горрайонный суд запретил Председателю Верховной Рады Украины Александру МОРОЗУ подписывать принятый 12 января Закон «О Кабинете Министров Украины».

Об этом говорится в решении суда, текст которого имеет УНИАН.

В частности, 22 января Мукачевский горрайоный суд Закарпатской области рассмотрел иск представителя партии «Наша Украина» Игоря КРИЛЯ в Верховную Раду о признании противоправными возможных действий Председателя ВР в случае подписания им закона о Кабмине.

Рассмотрев этот иск, суд принял решение запретить Председателю парламента подписывать закон о Кабмине, а также запретить ВР, ее аппарату каким-либо другим физическим или юридическим лицам подавать для опубликования принятый 12 января закон о Кабмине.

Суд также запретил редакциям газет «Голос Украины», «Урядовий кур’єр», другим официальным изданиям, физическим или юридическим лицам публиковать закон о Кабмине.

Решение суда подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение 5 дней со дня оглашения этого постановления в Апелляционном суде Закарпатской области.

Как сообщал УНИАН, 19 января Президент Виктор ЮЩЕНКО повторно воспользовался правом вето к закону о Кабмине, который был принят ВР 12 января путем преодоления президентского вето.

20 января А.МОРОЗ заявил, что «вето Президента надумано, и те, кто готовил его, прежде всего, подставляли и компрометировали Президента». По его словам, если глава государства не подпишет закон в определенный срок, то он, как Председатель ВР, поставит свою подпись под ним.

Постановление Именем Украины

22 января 2007 года судья Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области Монич В.О., рассмотрев материалы искового заявления Криля Игоря Ивановича к Верховной Раде Украины о признании противоправными действий и признания отсутствия компетенции (полномочий)

Установил:

Криль И.И. обратился в суд с указанным иском.

Одновременно истец подал в суд ходатайство об обеспечении иска. В заявлении истец обосновывает необходимость применения мер обеспечения иска следующим. Подписание Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» и его официальное опубликование будут иметь следствием вступления в силу указанного Закона, что лишит истца возможности защитить свои нарушенные права решением по данному делу и вынудит его подавать новый иск в порядке другого судопроизводства, обращаться в государственные органы, к должностным лицам с просьбой о внесении конституционного представления о Законе Украины «О Кабинете Министров Украины».

Ввиду этого, истец просит с целью обеспечения иска вынести решение об обеспечении иска путем запрета совершать определенные действия.

Согласно ст. 117 КАС Украины, суд по ходатайству истца или по собственной инициативе может вынести постановления о принятии мер обеспечения административного иска, если существует очевидная опасность причинения ущерба правам, свободам и интересам истца до принятия решения в административном деле, или защита этих прав, свобод и интересов станет невозможной без принятия таких мер, или для их восстановления необходимо будет приложить значительные усилия и расходы, а также если очевидны признаки противоправности решения, действия или бездеятельности субъекта властных полномочий.

Постановление о принятии мер обеспечения административного иска выносит суд первой инстанции.

Часть 4 ст. 117 КАС Украины устанавливает, что административный иск может быть обеспечен запретом совершать определенные действия.

Изучив административный иск, обстоятельства дела, характер исковых требований, документы, приложенные к исковому заявлению, суд соглашается с доводами истца, изложенными в ходатайстве об обеспечении иска, и считает, что меры обеспечения иска, которые просит применить истец, являются необходимыми, ходатайство об обеспечении иска является обоснованным, а потому подлежит удоветворению.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. ст. 117-118 КАС Украины, суд, -

Постановил: Запретить председателю ВР Украины подписывать Закон Украины «О Кабинете Министров Украины», принятом на заседании ВРУ 12 января 2007 года.

Запретить ВРУ, ее аппарату, управлениям и службам, должностным и служебным лицам, любым другим физическим или юридическим лицам, в том числе органам государственной власти и местного самоуправления, представлять для опубликования Закон Украины «О Кабинете Министров Украины», принятый на заседании ВРУ 12 января 2007 года.

Запретить редакциям газет «Голос Украины», «Урядовий кур’єр», редакциям печатных изданий «Офіційний вісник України», «Ведомости Верховной Рады Украины», любым иным физическим или юридическим лицам, в том числе органам государственной власти и местного самоуправления, публиковать Закон Украины «О Кабинете Министров Украины», принятый на заседании ВРУ 12 января 2007 года.

Постановление подлежит немедленному выполнению в силу ст. 118 ГПК Украины в порядке, установленном для выполнения судебных решений.

Возложить на ВРУ обязанность по выполнению данного постановления.

Постановление может быть обжаловано путем подачи заявления об апелляционном обжаловании решения или апелляционной жалобы на протяжении пяти дней со дня объявления постановления в апелляционный суд Закарпатской области через Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области. Если в условленный срок было подано заявление об апелляционном обжаловании решения, то апелляционная жалоба на решение подается в течение десяти дней после подачи такого заявления в апелляционный суд Закарпатской области через Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области.

Председательствующий МОНИЧ

Копия верна

Судья Мукачевского горрайонного суда МОНИЧ

Секретарь суда СКАЧЕК.

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