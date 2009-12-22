СБУ завершила расследование дела о Голодоморе

Служба безопасности Украины фактически завершила расследование и готова на этой неделе передать в Генеральную прокуратуру Украины уголовное дело, которое было возбуждено по факту геноцида в Украине 1932-1933 годов.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом сегодня на межведомственном совещании о состоянии расследования этого уголовного дела Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО доложил заместитель председателя СБУ Николай ГЕРАСИМЕНКО.

В частности, он отметил, что следователями СБУ установлен механизм совершения геноцида против украинского народа. Речь идет об изоляции населения вооруженными отрядами и милицией, занесении районов и отдельных населенных пунктов на так называемые «черные доски», недопущении выезда за пределы населенных пунктов, полном изъятии имущества, одежды, продуктов питания, запрете на торговлю, постоянном проведении обысков и репрессий. В ходе расследования установлены 3546 рассекреченных документов, в том числе за подписью И.Сталина и других лиц, дающие прямые указания о совершения этого преступления. Общие кумулятивные потери населения Украины в результате Голодомора составляют 10 миллионов 63 тысячи человек.

В то же время председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО проинформировал В.ЮЩЕНКО, что по состоянию на сегодняшний день выявлено 13 тыс. 613 населенных пунктов в 18 регионах, жители которых пострадали от Голодомора. Больше всего пострадали села - их насчитывается 11 тыс. 922. Выявлено 1847,5 тыс. жертв Голодомора, около половины имен которых включены в Национальную книгу памяти. На сегодняшний день осталось 995 тыс. пострадавших от Голодомора, 85% из которых (или 850 тыс.) охвачены различными видами социальной помощи.

Кроме того, всего в Украине установлено 3 тыс. 577 мест массовых захоронений жертв Голодомора, дополнительно обнаружено в ходе следствия 857 таких мест в 2 тыс. 668 населенных пунктах, из них упорядочено органами государственной власти, местного самоуправления и общественностью 3 тыс. 124, по остальным - ведутся работы по упорядочению.

В свою очередь, Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО проинформировал Президента и участников совещания о том, что состояние расследования уголовного дела было под постоянным контролем ГПУ. Опираясь на материалы, с которыми ознакомился в порядке контроля, он подтвердил, что факт геноцида действительно имел место.

И.о. директора Национального института памяти Игорь ЮХНОВСКИЙ отметил, что основной удар голод нанес в январе-мае 1933 года, и политическим катализатором развернутых репрессий против крестьян стала речь И.Сталина от 1 января 1933 года.

Также во время совещания, в котором принял участие председатель Верховного суда Украины Василий ОНОПЕНКО, были обсуждены вопросы, связанные с судебным разбирательством этого уголовного дела.

Заслушав участников совещания, Президент поручил сделать факт передачи дела в Генпрокуратуру публичным, учитывая социально-политический резонанс и моральный аспект этого вопроса.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело было возбуждено 22 мая этого года по ч. 1 ст. 442 («Геноцид») Уголовного кодекса Украины.