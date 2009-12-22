Тимошенко рассказала о своем общении с зятем

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО очень любит и уважает своего зятя Шона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО рассказала сегодня, во время прямой телефонной линии с читателями газеты «Комсомольская правда в Украине».

Отвечая на вопрос, говорит ли ее зять на украинском языке, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Мой зять только начинает песни на украинском петь. Как раз его песня была о шахтерах, где у него был дебют - запеть на украинском языке. У него неплохо вышло, и поэтому мы его всей семьей агитируем, чтобы он не только пел на украинском, но и начал разговаривать по-украински». В то же время, по ее словам, ее зять говорит по-украински «дякую», «добрий день» и другие простые слова. «То есть настоящий украинский зять», - улыбаясь, добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также рассказала, что ее зять Шон, когда звонит ей, начинает разговор словами: «Мамо, добрий день, це твій синок». «Мне это очень приятно, потому что он так мягко это говорит, с таким небольшим акцентом. Я его очень люблю и уважаю как человека, потому что у него прекрасное сердце настоящего мужчины», - отметила премьер.