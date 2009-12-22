Янукович: Она эти деньги, как Попандопуло, делит...

Лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что 2010 год станет определяющим для стабилизации ситуации в государстве и начала развития сильной Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Луганске, где находится с рабочей поездкой.

Подводя политические итоги года, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что нужно говорить не только о текущем годе, но и проанализировать все пять лет «разрушения нашего государства помаранчевой командой».

«Очень дорогой ценой Украине достается эта так называемая «импортированная демократия», - сказал он.

По словам лидера Партии регионов, судя по тому, какие настроения преобладают в регионах, большинство людей это поняли.

«Если меня, мою семью, однопартийцев и избирателей преследовали и пытались унижать, особенно в 2005 году, то сегодня тяжело стало всей стране. Из года в год ситуация не улучшается, а только ухудшается», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он заявил, что «ТИМОШЕНКО сегодня узурпировала власть». «Она сегодня принимает решение за парламент. Единолично ведет переговоры с МВФ и берет долги, которые мы вместе и наши деть будем отдавать», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, «она считает, что страна работает, а налоговая с палкой и плеткой собирает налоги со всех 46 млн. граждан Украины». «Она эти деньги, как Попандопуло, делит в Киеве по своему усмотрению», - сказал лидер Партии регионов.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что 2010 год будет определяющим в истории Украины.

«Если мы способны и верим в себя и собственные силы – мы должны взять ситуацию в руки, навести порядок и начать строить сильное государство», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, если этого не произойдет, то можно считать, что наше поколение не выдержало этого испытания.