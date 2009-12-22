Тимошенко рассказала о своих планах на Новогоднюю ночь

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует встречать Новый год со своей семьей на Майдане Незалежности в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время прямой телефонной линии с читателями газеты «Комсомольская правда в Украине».

«Новый год – это семейный праздник, но этот год мы будем с семьей встречать на Майдане», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства убеждена, что это будет чрезвычайный праздник, поскольку в этот день соберутся все ее единомышленники.

По ее мнению, нужно восстановить все идеи, которые были высказаны во время Майдана в 2004 году. «Я хочу, чтобы все это, наконец, было восстановлено в своем статусе, чтобы вернули добрую славу тому, что происходило на тех майданах, чтобы люди снова поверили, что они не зря на тех майданах стояли», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.