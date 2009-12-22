Верховная Рада установила два антирекорда?

Партия “Единый Центр” выступает за уменьшение количества временных следственных комиссий в парламенте.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.

«В новом законе о следственных комиссиях Верховной Рады должна быть заложена норма о том, что создание комиссии должно поддержать большинство народных депутатов. Только это позволит прекратить использование комиссий для самопиара политиков с одиозной репутацией за государственные средства», - заявил один из лидеров “Единого Центра”, народный депутат Василий ПЕТЁВКА, комментируя подготовку к принятию во втором чтении проекта закона «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины».

Политик напомнил, что в 2009 году парламент слишком увлекся процедурой создания временных следственных комиссий. «Установлено два антирекорда: во-первых, было создано более 18 следственных комиссий, больше всего за всю историю украинского парламентаризма. А во-вторых, впервые в ВРУ были созданы две следственных комиссии для расследования одного дела – инцидента во Франкфуртском аэропорту с министром внутренних дел. Но я не могу назвать никакого результата деятельности этих комиссий, кроме голословных заявлений их руководителей», - отметил В.ПЕТЁВКА.

Народный депутат отметил, что финансирование деятельности комиссий осуществляется Верховной Радой. «Уровень расходов на деятельность комиссии мало чем отличается от обеспечения парламентского комитета – те же расходы на командировки народных депутатов, на обеспечение их деятельности, содержание секретариата комиссии. Но если работу комитета легко оценить, проанализировав количество подготовленных им к рассмотрению законодательных актов, то о результативности работы комиссии свидетельствует лишь частота появления ее руководителей на телевидении. То есть из бюджета фактически оплачиваются политические войны одних политиков против других», - считает политик.

Он убежден, что в парламенте произошла подмена понятий, и вместо организации расследования дел большинство комиссий просто отвлекали депутатов от выполнения их прямых обязанностей. «Нет необходимости готовить законы, потому что намного легче «засветиться» в статусе председателя очередной временной следственной комиссии, работа которой фактически никем не контролирована. Просто придумываешь хорошее название, которое бы понравилось партийному вождю, договариваешься с представителями собственной фракции или фракции-партнера и полгода имеешь возможность перепрыгивать с телеканала на телеканал, распространяя «сенсации». Закрепив в законодательстве норму о создании комиссии исключительно большинством голосов парламента, можно будет остановить эту позорную практику», - считает депутат.