Нардепы подозревают Тимошенко в уклонении от уплаты налогов

В Верховной Раде сегодня зарегистрирован проект постановления о создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов уклонения премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО от уплаты налогов.

Как сообщается на сайте парламента, автор документа – народный депутат от Партии регионов Владимир МАКЕЕНКО.

Проектом постановления предусматривается создание соответствующей ВСК в составе 9 народных депутатов Украины.

По мнению субъекта этой инициативы, принятие проекта постановления позволит провести полное и всестороннее расследование вопроса, представляющего большой общественный интерес.

"Несколько имений в Днепропетровске, которые занимают целый квартал между улицами Барвинкивской и Тельмана, небольшая «хатынка» на дамбе в Конче-Заспе – вот не полный перечень собственности семьи Тимошенко и лично Юлии Владимировны, - такие данные автор проекта постановления указывает в объяснительной записке к документу.

В то же время, декларация о доходах кандидата на пост Президента Украины, Тимошенко Юлии Владимировны, опубликованная на официальном сайте Центральной избирательной комиссии, содержит лишь информацию о квартире общей площадью 52,1 кв.м., находящейся в собственности мужа, однако не содержит адреса местожительства.

При этом в поданных материалах в Центральную избирательную комиссию указано, что «Тимошенко Юлия Владимировна, 1960 года рождения, гражданка Украины, член политической партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина", образование высшее, Премьер-министр Украины, проживает в городе Днепропетровске, выдвинута политической партией «Всеукраинское объединение «Батькивщина». Из данной информации можно сделать вывод о том, что Тимошенко Ю.В. или грубо нарушает требования Закона Украины «О свободе передвижения и свободном выборе местожительства» в части уклонения от регистрации по месту временного пребывания в месте Киеве, или же незаконно использует государственные средства на перелет (переезд) каждый день из Днепропетровска в Киев".