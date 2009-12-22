Сын Черновецкого устал быть депутатом

Снятие полномочий – в повестке дня

Сын столичного городского председателя Степан Черновецкий намерен досрочно прекратить свои полномочия как депутата Киеврады, пишет "Українська правда. Київ". Соответствующий вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Киевского городского совета Черновецкого стоит под вторым номером в повестке дня сессии 24 декабря. Причиной прекращения полномочий, по информации источника в Киевраде, является личное заявление депутата.

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