Сын Черновецкого устал быть депутатом

08:21, 22 декабря 2009
Политика
1825

Снятие полномочий – в повестке дня

Сын столичного городского председателя Степан Черновецкий намерен досрочно прекратить свои полномочия как депутата Киеврады, пишет "Українська правда. Київ". 

Соответствующий вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Киевского городского совета Черновецкого стоит под вторым номером в повестке дня сессии 24 декабря.

Причиной прекращения полномочий, по информации источника в Киевраде, является личное заявление депутата.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter