Сын Черновецкого устал быть депутатом
08:21, 22 декабря 2009Политика
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Снятие полномочий – в повестке дня
Сын столичного городского председателя Степан Черновецкий намерен досрочно прекратить свои полномочия как депутата Киеврады, пишет "Українська правда. Київ".
Соответствующий вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Киевского городского совета Черновецкого стоит под вторым номером в повестке дня сессии 24 декабря.
Причиной прекращения полномочий, по информации источника в Киевраде, является личное заявление депутата.
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