Что интересует Донбасс

Наиболее актуальными для жителей Донбасского региона являются проблемы низких зарплат и пенсий, безработицы и стремительного роста цен.

21 декабря в УНИАН состоялась презентация результатов социологического исследования «Оценка социально-политической ситуации в Донецкой и Луганской областях в преддверии выборов Президента Украины», проведенного Центром социальных технологий «Социполис» с 7 по 20 декабря 2009 года, по заказу Агентства моделирования ситуаций.

В результате исследования, говорится в пресс-релизе Агентства моделирования ситуаций, переданном УНИАН, были определены основные проблемы, интересующие жителей Донбасса, их электоральные предпочтения и политическая активность.

Наиболее актуальными для жителей Донбасского региона в целом являются проблемы «низкого уровня зарплат и пенсий», «безработицы» и «стремительного роста цен, инфляции» – 53,1%, 43,3% и 35,2% соответственно. При этом актуальность безработицы в Луганской области возрастает до 59%, но падает в Донецкой до 35,7%. Симметрично иная ситуация с проблемой «стремительный рост цен, инфляция», которую в Донецкой области отметили 42,2% респондентов, а в Луганской – только 20,5%.

Подавляющее большинство опрошенных изъявляют желание явиться на выборы и проголосовать. По региону в целом таких насчитывается 85,7% (сумма тех, кто однозначно намерен принять участие в голосовании и тех, кто скорее всего проголосует). Таким образом, Донбасский регион выражает намерение явиться на выборы. Количество избирателей, не намеренных принимать участие в голосовании, составляет 7,7%.

Имеется достаточно большое количество неопределившихся (почти 20%), которое превышает в несколько раз рейтинги всех кандидатов, за исключением лидера избирательной гонки. Таким образом, для кандидатов существует значительный потенциал для увеличения их нынешних рейтингов.

Различия между Донецкой и Луганской областями проявляются прежде всего в отношении поддержки кандидатуры Юлии ТИМОШЕНКО: если в Донецкой области за нее готовы проголосовать 5,2% из тех, кто придет на выборы, то в Луганской области таких почти 10%. В отношении других кандидатов явных различий между двумя донбасскими областями не выявлено.

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ отметил, что согласно результатам опроса в первом туре на первом месте – Виктор ЯНУКОВИЧ, у которого в общем по Донбассу 52,6% поддержки (в Луганской обл. – 51,5%, в Донецкой – 52%), у Ю.ТИМОШЕНКО в общем на Донбассе – 6,8% (в Луганской обл. – 9,9%, в Донецкой – 5,2%), у Сергея ТИГИПКО общий результат по Донбассу – 6% (в Луганской обл. – 5,7%, в Донецкой – 6,6%).

Во втором туре результаты у В.ЯНУКОВИЧА – 66% (в Луганской обл. – 62%, в Донецкой – 68%), у Ю.ТИМОШЕНКО – 8,8% (в Луганской обл. – 11,6%, в Донецкой – 7,5%). Против всех проголосуют 11,6%, затрудняются с ответом 13,6%. При анализе полученных результатов, сказал А.ГОЛОБУЦКИЙ, стоит учитывать ряд дополнительных факторов. Во-первых, высокий показатель «отказников». В регионе с тотальной политической монополией, люди отказывающиеся отвечать на вопрос о политических симпатиях, как минимум не будут голосовать за местную партию власти, в данном случае за ПР и В.ЯНУКОВИЧА.

Во-вторых, высокие показатели С.ТИГИПКО в регионе также стоит расценивать как признак разрушения многолетней политической монополии ПР.

Местная партия власти, по словам А.ГОЛОБУЦКОГО, не привыкшая к эффективному оппонированию, начинает откровенно нервничать и совершать грубые, с точки зрения технологии, ошибки, что неминуемо отобразится на результатах. В частности на эффективности использования админресурса, который, по словам А.ГОЛОБУЦКОГО, в этом регионе полностью находится в руках команды В.ЯНУКОВИЧА. «И уже сейчас, – сказал, он, – становится понятным, что основная ставка ПР делается на подмену понятий, манипуляции в информпространстве и т.н. спецпроекты на день выборов – то, что принято называть фальсификациями».

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА отметил, что проведенное исследование доказывает: «несмотря на активность Партии регионов и ее доминирующие позиции в регионе, Донбасс, похоже, таки меняет свои политические приоритеты».

«Команда Ю.ТИМОШЕНКО, – сказал он, – очевидно, делает ставку на эффективную работу с чужим избирателем. И несмотря на заверения технологов, эта ставка начинает срабатывать. Сегодня в Луганской области эффективно работает штаб во главе с Наталией КОРОЛЕВСКОЙ. Луганские шахтёры почувствовали реальную поддержку, а не пустые обещания, как в случае с Партией регионов. Это в значительной мере объясняет укрепление позиций Ю.ТИМОШЕНКО в этом регионе».

По словам В.БАЛЫ, «сегодня динамика экспансии Ю.ТИМОШЕНКО на Восток выше темпов интеграции В.ЯНУКОВИЧА на запад. При этом стоит понимать, что значимость 1%, выигранного на Донбассе, гораздо выше, чем потеря 1% на Галичине».