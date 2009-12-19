БЮТ станет европейской партией, если после выборов проведет чистку
Объясняет Николай Томенко
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает целесообразным после президентских выборов провести обновление партийных рядов БЮТ.
Об этом он заявил во время интернет-конференции в «ЛигаБизнесИнформ», отвечая на вопрос о коррупции и «неправильных депутатах» в БЮТ.
По словам Н.ТОМЕНКО, во время президентской избирательной кампании целесообразно отказаться от публичных обвинений внутри БЮТ.
«В стране идет президентская избирательная кампания, а поэтому важнейшим на данный момент является определить стратегию развития Украины и избрать Президента, который гарантировал бы демократический европейский путь такого развития», - сказал он.
В то же время Н.ТОМЕНКО отметил, что после президентской избирательной кампании путем серьезной чистки партийных рядов необходимо добиться превращения БЮТ в европейскую политическую силу.
«Если это не будет сделано накануне следующих выборов в органы местного самоуправления и парламентских выборов, партию ожидают серьезные проблемы», - считает он.