Тимошенко говорит, что над Украиной уже нависло настоящее зло

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что страна в случае победы лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах получит настоящего неукраинского Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО выразила сегодня на международном симпозиуме «Украина в 2010-2020 годах».

«В последнее время я от Виктора Андреевича (ЮЩЕНКО) слышу, что через два месяца будет настоящий украинский премьер-министр. Я думаю, вам как людям интеллектуальным не нужно объяснять, почему у Виктора Андреевича сегодня такая уверенность, что Украина получит настоящего украинского премьера. Только он забывает, что при этом весь этот расчет на то, что Украина в действительности получит неукраинского Президента», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер считает, что сейчас в Украине происходит очень жесткая борьба между кандидатами в президенты. В то же время, по ее мнению, все претенденты борются лишь с ней. «Все кандидаты от демократических сил сегодня борются не со своим идеологическим врагом ЯНУКОВИЧЕМ, а непосредственно со мной», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что В.ЯНУКОВИЧ не изменился за последнее время. «Ничего не изменилось. Если кто-то будет говорить, что ЯНУКОВИЧ не является уж таким злом Украины, как его представляли в 2004 году, это большая ошибка, потому что, мы по сути дела, Украину унижаем настолько даже таким выбором, что дальше и к нам так будут относиться и нас будут воспринимать через призму такой власти, которую народ сам себе предложил», - считает она.

«Хотелось бы, что все наши настоящие кандидаты в президенты - демократы, поборовшись в первом туре, если у них действительно есть такая потребность, даже я могу им простить, что они борются не с ЯНУКОВИЧЕМ, а со мной во всей своей риторике, но во втором туре, если от демократического сектора победит один кандидат, а ЯНУКОВИЧ точно выйдет во второй тур, то чтобы эти кандидаты от демократических сил все же объединились против настоящего зла, которое уже нависло над Украиной», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.