Янукович обещает не делить Украину на Восток и Запад

Кандидат на пост Президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что «не обижается на галичан за их поддержку Майдана», поскольку они тогда «голосовали сердцем».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал во время встречи с избирателями во Львовском театре имени М.Заньковецкой.

«Я с 2006 года говорил – на вас не обижаюсь, поскольку понимаю, что вы голосовали сердцем. То, что говорили на Майдане – это были ваши мечты, и вы за них голосовали сердцем», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что раньше неоднократно предостерегал не верить “помаранчевым лидерам”, а теперь во время поездок по регионам убедился, что люди сами уже убедились “во лживости и несостоятельности нынешней власти”.

«Мне сами избиратели Западной Украины подсказали, что когда ТИМОШЕНКО заявляет о благосостоянии и социальном росте, то это она говорит о самой себе», - отметил кандидат в президенты.

Он заверил галичан, что не будет делить Украину на Восток и Запад, и не будет «торговаться» за это деление, а делать все, чтобы выполнить каждый пункт своей предвыборной программы.

«Я вас заверяю, что эта команда, которая заявляет о благосостоянии, отрабатывает не программы как работать для людей, не отрабатывает как эффективно работать для людей, а работает над тем, как эффектно выглядеть», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он заверил присутствующих, что объездил уже все регионы Украины и убедился, что «люди связывают перемены к лучшей жизни только с переменой власти».

Лидер “регионалов” заверил, что через месяц народ сам вынесет «приговор» нынешней власти.

«День в день, ровно через месяц, власть сама увидит свой приговор от людей. Можно много говорить, но это все вскоре будет очевидным», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.