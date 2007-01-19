Погребинский считает, что коалиция Тимошенко ничего не должна

Политолог Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что принятие закона об оппозиции в существующем варианте невозможно.

Такое мнение М.ПОГРЕБИНСКИЙ высказал сегодня корреспонденту УНИАН в телефонном разговоре.

«Я склонен доверять Александру МОРОЗУ, который сообщил о договоренностях, согласно которым парламентская коалиция голосует за законопроект только в первом чтении. Других обязательств они не брали», - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Вместе с тем, по мнению политолога, дальнейшая судьба законопроекта об оппозиции, принятого в первом чтении, является предметом компромиссов. «Если такая политическая воля будет у ТИМОШЕНКО, с одной стороны, и с другой - если ЮЩЕНКО сможет восстановить свое влияние в парламенте, то компромисс возможен», - предположил он.

М.ПОГРЕБИНСКИЙ подчеркнул, что в случае непринятия закона об оппозиции БЮТ не сможет отозвать свои голоса, отданные за закон о Кабинете Министров. «Это невероятно, поскольку законодательство не предусматривает такого механизма», - пояснил эксперт.

«Если говорить о законе об оппозиции, то в нашей ситуации полного игнорирования исполнения законов, в которой лидирует Виктор Андреевич (ЮЩЕНКО), писанная норма значит меньше, чем реальная расстановка политических сил. ЮЩЕНКО должен признать новую расстановку сил после голосования закона о Кабмине, должен принять и перенести ответственность на правительство за социально-экономическое развитие страны, а также отказаться от удерживания ТАРАСЮКА в должности министра иностранных дел», - резюмировал политолог М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ во время заседания Всеукраинского пресс-клуба 18 января заявил, что парламентская коалиция не имеет никаких обязательств перед фракцией БЮТ по окончательному принятию закона об оппозиции. А.МОРОЗ отметил, что были договоренности с БЮТ о поддержке в целом закона об императивном мандате и о законе об оппозиции в первом чтении.

Верховная Рада Украины 12 января преодолела вето Президента на закон «О Кабинете министров Украины», не учтя ни одного из 42-х предложений Президента. «За» проголосовали 366 из 370 народных депутатов, зарегистрированных в зале. В частности, из фракции Партии регионов проголосовали 186 депутатов, из БЮТ – 121, из СПУ – 31, из КПУ – 21.

Кроме того, Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о статусе депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов», установив императивный мандат для депутатов местного самоуправления, а также приняла в первом чтении закон об оппозиции. На рассмотрении этих вопросов настаивала фракция БЮТ.

В тот же день, отвечая на обвинение представителей «Нашей Украины» о том, что БЮТ присоединился к парламентской коалиции, Ю.ТИМОШЕНКО отметила: фракция БЮТ сознательно голосовала за преодоление вето Президента Украины на Закон о Кабинете Министров с тем, чтобы прекратить конфликт между ветвями власти.

Председатель ВР Александр МОРОЗ подтвердил, что между коалицией и БЮТ были достигнуты политические договоренности в обмен на голосование за закон об императивном мандате депутатов местных советов.