Ляпина объяснила, почему Ющенко не увольняет Стельмаха

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не доволен тем, что председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ подписал письмо о намерениях украинской власти, которое было направлено в Международный валютный фонд (МВФ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на пресс-конференции народный депутат Украины Ксения ЛЯПИНА.

«Президент не доволен тем, что В.СТЕЛЬМАХ подписал это письмо», – сказала она.

При этом К.ЛЯПИНА объяснила действия Президента, который не подает представление на увольнение В.СТЕЛЬМАХА, тем, что В.ЮЩЕНКО смотрит на этот вопрос с позиции перспективы. В частности, по словам народного депутата, сегодня в парламенте и в обществе нет такой фигуры, которая бы удовлетворяла всех как новый председатель Нацбанка. При этом она назвала В.СТЕЛЬМАХА компромиссным вариантом на должности глав НБУ как в политическом, так и в экономическом смысле.

Напомним, сегодня заканчивается срок каденции В.СТЕЛЬМАХА на должности главы Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины обратилось с письмом к МВФ, в котором содержится просьба смягчить некоторые требования Фонда при продолжении сотрудничества в рамках выделения средств кредита stand-by, поскольку выполнение программы сотрудничества проходило на фоне «очень сложных» политических условий в стране.

Письмо о намерениях за подписью премьер-министра, главы Нацбанка В.СТЕЛЬМАХА и и.о. министра финансов Игоря УМАНСКОГО 7 декабря т.г. передал в МВФ вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ.

10 декабря Г.НЕМЫРЯ сказал, что Международный валютный фонд может принять решение о выделении Украине четвертого транша кредита еще в 2009 году, и для этого подпись Президента Виктора ЮЩЕНКО под письмом о продолжении сотрудничества не понадобится.

В Секретариате Президента заявляют, что заявление Г.НЕМЫРИ о том, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО поставил себя вне переговорного процесса с Международным валютным фондом, является откровенной неправдой.

Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. С 2008 года Украина получила уже три транша на общую сумму 12 млрд. долл.