Украина напоминает Северинсен девушку, которая ждет приглашения на танец

Советник премьер-министра Украины на общественных началах, содокладчик ПАСЕ по вопросам выполнения Украиной обязательств перед Советом Европы в 1997-2008 годах Ханне СЕВЕРИНСЕН заявляет, что Европейский Союз утратил историческую возможность предложить Украине реальную перспективу стать членом этой организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время общения с журналистами в Институте мировой политики в Киеве.

«Евросоюз должен был теснее сотрудничать с Украиной, но он утратил этот исторический момент», - сказала Х.СЕВЕРИНСЕН, уточнив, что в 2005 году внутренняя и внешнеполитическая ситуация вокруг Украины была благоприятна для начала практической интеграции в ЕС путем проведения реформ и реального достижения соответствия европейских критериев и требований.

Однако, объяснила Х.СЕВЕРИНСЕН, этого не произошло из-за «перегрузки» Евросоюза новыми членами, которые вошли в состав организации после очередной волны ее расширения.

«Что должен был тогда сказать ЕС: приходите к нам, это длинный путь, но в конце есть свет», - отметила Х.СЕВЕРИНСЕН и добавила, что, к сожалению, ЕС такого заявления не сделал.

В то же время, отметила она: «Должна ли Украина сегодня сидеть и ждать приглашения на танец, как девушка?».

По мнению Х.СЕВЕРИНСЕН, сами украинцы должны определить для себя, хотят ли они внедрять демократические ценности, верховенство права, высокий уровень развития экономики и социальные стандарты, в первую очередь, для себя, а не для Европы. По ее убеждению, это должен быть внутренний выбор самого государства, а не побуждение извне.

«Украина имеет большие перспективы и в будущем имеет все шансы стать членом Евросоюза», - выразила убеждение Х.СЕВЕРИНСЕН.