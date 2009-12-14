Луценко сказали спасибо за то, что «младших не обижает»

Во фракции БЮТ убеждены, что отчитываться перед Верховной Радой относительно инцидента с участием министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО в аэропорту в Германии должна Временная следственная комиссия ВР под председательством члена фракции БЮТ Романа ЗАБЗАЛЮКА, а не комиссия под председательством члена фракции Партии регионов Нестора ШУФРИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета заявил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

Он напомнил, что по данному вопросу были созданы одновременно две комиссии.

«Но, возможно, так случится, что скоро придется вносить вопрос о создании ВСК относительно самого Н.ШУФРИЧА», - сказал он.

По словам А.КОЖЕМЯКИНА, комиссия под председательством Н.ШУФРИЧА неправомерна, и за ее отчет не голосовали сами же члены ВСК.

«То есть, оснований регламентных для заслушивания завтра отчета этой комиссии у нас нет», - сказал он.

В то же время, сказал депутат, ВСК под председательством Р.ЗАБЗАЛЮКА вполне легитимна и провела 7 заседаний.

«Наша фракция считает, что отчет должен быть этой комиссии, а не комиссии, которая искусственно образована», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Он отметил, что последние события, происходившие с участием Ю.ЛУЦЕНКО и Н.ШУФРИЧА (инцидент после телеэфира программы Шустер Live 11 декабря между Ю.ЛУЦЕНКО и Н.ШУФРИЧЕМ – УНИАН) показывают, что у Н.ШУФРИЧА «немножко не хватало аргументов для завтрашнего отчета, поэтому нужно было добавить еще один аргумент, сделать еще одну провокацию».

А.КОЖЕМЯКИН поблагодарил Ю.ЛУЦЕНКО за то, что в той ситуации он повел себя как настоящий политик и мужчина, который «не обижает младших».