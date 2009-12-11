Писаренко: Ющенко хочет пожизненной неприкосновенности

Требование к Верховной Раде Украины принять проект Конституции, внесенный Президентом, можно сравнить с требованием от украинского народа 17 января 2010 года избрать повторно главой государства Виктора ЮЩЕНКО.

Такое мнение корреспонденту УНИАН выразил народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО, комментируя заявление Президента Украины, что он через 100 дней распустит ВР, если она не примет его проект Конституции.

“Требование принять Конституцию Президента - это все равно, если бы Президент требовал от народа Украины опять избрать его Президентом”, - сказал депутат.

По словам В.ПИСАРЕНКО, единственной целью требования Президента относительно принятия его проекта Конституции является введение его пожизненной неприкосновенности.

Он напомнил, что именно эта норма прописана в проекте Конституции В.ЮЩЕНКО в виде введения должностей сенаторов в двухпалатном парламенте. “Чтобы Виктор ЮЩЕНКО не говорил, он своим проектом Конституции заложил механизм абсолютной неприкосновенности не только для депутатов, но и для бывших президентов”, - сказал народный депутат.

В то же время, как сказал В.ПИСАРЕНКО, чтобы принять эту Конституцию, ее нужно сначала вынести на всеукраинский референдум. Он объяснил это тем, что изменения, предложенные Президентом, касаются отдельных разделов, которые должны быть предварительно обсуждены на референдуме.

“Президент хочет обойти народ, чтобы парламент в нарушение Конституции принял его вариант Конституции. К сожалению, можно резюмировать, что на сегодня Виктор Андреевич опять беспокоится лишь о собственной неприкосновенности, но здесь мы ему ничем помочь не сможем”, - сказал депутат.