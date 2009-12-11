Тимошенко напомнили: если бы не Ющенко, она сейчас сидела бы

Тимошенко для собственного пиара максимально использовала Майдан, на трибуне которого она выступала по два раза в день. При этом на тот момент у нее рейтинг недоверия был 67%. Об этом заявил участник Майдана, депутат нескольких созывов Степан Хмара, комментируя заявления Тимошенко относительно ее участия в кампании 2004 года, сообщает официальный сайт кандидата в президенты Ющенко.

«Более того, во время инаугурации Ющенко она использовала специальную технологию – свезла людей, которые скандировали: «Юля!»», - добавил Хмара.

Он называет Тимошенко очень опасной фигурой для Украины, которая сдает национальные интересы. «Если бы не Ющенко, она бы сейчас была за решеткой. Все основания для этого есть, но «еще не вечер», как говорят. Такая перспектива для нее остается», - отметил Хмара.

«Она показала себя как мафиози международного класса. Тимошенко на серьезном крючке в России, потому она теперь сдает Кремлю интересы Украины оптом и в розницу», - заявил Хмара. «К ней колоссальные претензии в Украине, из которой она вывозила миллиарды, и, думаю, во многих других странах, где она пооткрывала свои офшорные компании», - рассказывает депутат.

«Тимошенко просто насмехается над украинцами, показывая свою лживую декларацию, что у нее ничего нет. Я вообще не знаю, когда Тимошенко говорит правду: она говорит или откровенную ложь, или полуправду», - заметил Хмара.