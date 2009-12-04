Гриценко: главные коррупционеры сидят во фракциях БЮТ и ПР

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что “главные коррупционеры сидят во фракциях БЮТ и Партии регионов”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политика, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил на пресс-конференции в Ирпене Киевской области.

“Главные коррупционеры Украины сегодня сидят в парламенте среди членов фракции БЮТ и Партии регионов”, - считает он.

А.ГРИЦЕНКО обратил внимание на то, что “люди, которые создали РосУкрЭнерго, Укргазэнерго и Тендерную палату – одиозные структуры, нанесшие огромный вред государству, - сегодня являются депутатами парламента”.

”Идеологи РосУкрЭнерго и Укргазэнерго сидят во фракции «регионалов», идеологи и разработчики Тендерной палаты имеют депутатские мандаты от фракции БЮТ. И также прячутся за депутатской неприкосновенностью”, - заявил А.ГРИЦЕНКО.

Политик не сомневается, что “лидеры БЮТ и ПР имеют всю необходимую информацию о «коммерческой» деятельности своих однопартийцев, однако ничего не делают”.

“Такая же бездеятельность наблюдается со стороны Президента и правоохранительных органов”, - отметил он.

А.ГРИЦЕНКО призвал исключить из фракций и партийных списков людей, причастных к деятельности вышеупомянутых структур, иначе «борьба с коррупцией, о которой говорят ЯНУКОВИЧ и ТИМОШЕНКО, это только пустая болтовня».

«Пока люди, причастные к деятельности РосУкрЭнерго, Укргазенерго и Тендерной палаты, остаются в их партийных списках, БЮТ и Партия регионов не имеют будущего и перспективы», - убежден кандидат в Президенты.

«Они работают системно. И этих спрутов нужно быстро убить. Как политически, так и из-за действий правоохранительных органов», - сказал А.ГРИЦЕНКО, подчеркнув, что система собственности в Украине должна быть прозрачной.

Кроме того, А.ГРИЦЕНКО заявил, что “у фракции БЮТ есть депутаты, которые скупили через разные схемы большое количество земель в Киевской области”. «Они этого не декларируют, и о таких фактах известно как ТИМОШЕНКО, так и представителям правоохранительных органов. Однако реакции также нет», - констатировал А.ГРИЦЕНКО.