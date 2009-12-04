Гриценко: главные коррупционеры сидят во фракциях БЮТ и ПР
"Все прячутся за неприкосновенностью"
Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что “главные коррупционеры сидят во фракциях БЮТ и Партии регионов”.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе политика, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил на пресс-конференции в Ирпене Киевской области.
“Главные коррупционеры Украины сегодня сидят в парламенте среди членов фракции БЮТ и Партии регионов”, - считает он.
А.ГРИЦЕНКО обратил внимание на то, что “люди, которые создали РосУкрЭнерго, Укргазэнерго и Тендерную палату – одиозные структуры, нанесшие огромный вред государству, - сегодня являются депутатами парламента”.
”Идеологи РосУкрЭнерго и Укргазэнерго сидят во фракции «регионалов», идеологи и разработчики Тендерной палаты имеют депутатские мандаты от фракции БЮТ. И также прячутся за депутатской неприкосновенностью”, - заявил А.ГРИЦЕНКО.
Политик не сомневается, что “лидеры БЮТ и ПР имеют всю необходимую информацию о «коммерческой» деятельности своих однопартийцев, однако ничего не делают”.
“Такая же бездеятельность наблюдается со стороны Президента и правоохранительных органов”, - отметил он.
А.ГРИЦЕНКО призвал исключить из фракций и партийных списков людей, причастных к деятельности вышеупомянутых структур, иначе «борьба с коррупцией, о которой говорят ЯНУКОВИЧ и ТИМОШЕНКО, это только пустая болтовня».
«Пока люди, причастные к деятельности РосУкрЭнерго, Укргазенерго и Тендерной палаты, остаются в их партийных списках, БЮТ и Партия регионов не имеют будущего и перспективы», - убежден кандидат в Президенты.
«Они работают системно. И этих спрутов нужно быстро убить. Как политически, так и из-за действий правоохранительных органов», - сказал А.ГРИЦЕНКО, подчеркнув, что система собственности в Украине должна быть прозрачной.
Кроме того, А.ГРИЦЕНКО заявил, что “у фракции БЮТ есть депутаты, которые скупили через разные схемы большое количество земель в Киевской области”. «Они этого не декларируют, и о таких фактах известно как ТИМОШЕНКО, так и представителям правоохранительных органов. Однако реакции также нет», - констатировал А.ГРИЦЕНКО.