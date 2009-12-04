Ющенко назвал виновных в том, что Украина и ЕС не дошли до ассоциации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что и правительство, и парламент виновны в том, что сегодня Украина и Европейский Союз не вышли на подписание Соглашения об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на пленарном заседании 13-го саммита Украина - Европейский Союз сегодня в Киеве.

По словам Президента, подписать соответствующее соглашение не позволили объективные факторы.

С одной стороны, В.ЮЩЕНКО отметил, что на это повлиял процесс реформирования Европейского Союза, в частности, вступление в действие Лиссабонского соглашения (с 1 декабря).

«На наш взгляд, процесс реформирования Европейского Союза осложнил принятие Евросоюзом стратегически важных решений», - сказал Президент.

Он также признал, что негативные последствия финансового мирового кризиса тоже осложнили процесс переговоров о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

«Мы в Украине отдаем себе отчет в том, что так называемый процесс «абсорбции» новых членов ЕС еще не завершен, и потому существует определенный скептицизм относительно перспектив дальнейшего расширения Европейского Союза за счет других государств Восточной Европы. Это тот объективный фон, на котором у нас происходило общение в 2009 году. И что хорошо – объясняет то место, где мы находимся в переговорном процессе», - сказал он.

Также В.ЮЩЕНКО видит вину и с украинской стороны.

В частности, он отметил, что украинское правительство не выполнило ряд программ, необходимых для подписания соответствующего соглашения. «В то же время должен признать, что невыполнение правительством Украины в полном объеме обязательств, взятых в рамках сотрудничества с международными финансовыми организациями, также негативно отразилось на переговорном процессе по заключению Соглашения об ассоциации», - сказал Президент.

По его словам, Верховная Рада не приняла ряд важных законов, и частично это связано с избирательной кампанией, которая сегодня проходит в Украине.

«Неэффективная работа парламента Украины, который стал заложником внутриполитической борьбы накануне проведения очередных президентских выборов, в значительной мере замедлила процесс адаптации украинского законодательства к нормам и требованиям Евросоюза», - заявил В.ЮЩЕНКО.

Он признал, что ряд законов, которые в рамках работы парламента нужно было принять, парламентским большинством на сегодняшний день не принят.

«Но у нас есть надежда, что все долги Украина покроет в ближайшее время», - подчеркнул глава государства.

«Однако евроинтеграционные устремления Украины, несомненно, остаются неизменными, несмотря ни на какие внутренние трудности. Я хочу подчеркнуть, что эти внутренние проблемы являются кратковременными: Украина придет к политической стабилизации, к плану эффективных экономических реформ, проведению жесткой политики государственных финансов», - сказал В.ЮЩЕНКО.